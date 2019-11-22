Playoff draw for the 2020 European Championship

NYON, Switzerland (AP)Draw Friday for the 2020 European Championship playoffs:
League A
Semifinals
March 26
Iceland vs. Romania
Bulgaria vs. Hungary
Final
March 31
Bulgaria-Hungary winner vs. Iceland-Romania winner
League B
Semifinals
March 26
Bosnia-Herzegovina vs. Northern Ireland
Slovakia vs. Ireland
Final
March 31
Bosnia-Herzegovina-Northern Ireland vs. Slovakia-Ireland winner
League C
Semifinals
March 26
Scotland vs. Israel
Norway vs. Serbia
Final
March 31
Norway-Serbia winner vs. Scotland-Israel winner
League D
Semifinals
March 26
Georgia vs. Belarus
North Macedonia vs. Kosovo
Final
March 31
Georgia-Belarus winner vs. North Macedonia-Kosovo winner