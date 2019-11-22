1  of  2
Live Now
NBC News Special Coverage of Trump Impeachment Inquiry FOX News Special Coverage of Trump Impeachment Inquiry

Playoff draw for the 2020 European Championship

Sports
Posted: / Updated:

NYON, Switzerland (AP)Draw Friday for the 2020 European Championship playoffs:

League A

Semifinals

March 26

Iceland vs. Romania

Bulgaria vs. Hungary

Final

March 31

Bulgaria-Hungary winner vs. Iceland-Romania winner

League B

Semifinals

March 26

Bosnia-Herzegovina vs. Northern Ireland

Slovakia vs. Ireland

Final

March 31

Bosnia-Herzegovina-Northern Ireland vs. Slovakia-Ireland winner

League C

Semifinals

March 26

Scotland vs. Israel

Norway vs. Serbia

Final

March 31

Norway-Serbia winner vs. Scotland-Israel winner

League D

Semifinals

March 26

Georgia vs. Belarus

North Macedonia vs. Kosovo

Final

March 31

Georgia-Belarus winner vs. North Macedonia-Kosovo winner

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Trending Right Now

Community Calendar

Don't Miss

KETK Twitter & Facebook

KETK NBC

Trending Stories