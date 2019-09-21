FRIDAY FOOTBALL FEVER: Game scores from Week 4

Friday Football Fever

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TYLER, Texas (KETK) – Week 4 is in the books. Check the scores below to see how your home team performed.

Tyler Lee 14 @ Poteet 19 – FINAL

Carlisle 24 @ New Boston 16 – FINAL

Wills Point 17 @ Grace 42 – FINAL

Redwater 52 @ Bishop Gorman 32 – FINAL

Longview 17 @ West Monroe 7 – FINAL

Center 7 @ Henderson 63 – FINAL

Texas High 30 @ Kilgore 14 – FINAL

Rusk 6 @ Spring Hill 34 – FINAL

Grandview 14 @ Malakoff 13 – FINAL

Hawkins 20 @ Linden-Kildare 22 – FINAL

Trinity School of Texas 16 @ Leverett’s Chapel 45 – FINAL

Ferris 29 @ Athens 52 – FINAL

Groveton 41 @ Kerens 14 – FINAL

Trinity 27 @ John Tyler 10 – FINAL

Trinity 24 @ New Waverly 20 – FINAL

Center 7 @ Henderson 63 – FINAL

Timpson 14 @ West Sabine 6 – FINAL

Gilmer 15 @ Carthage 24 – FINAL

Tatum 13 @ Hughes Springs 50 – FINAL

Waskom 25 @ Paul Pewitt 60 – FINAL

Tenaha 14 @ San Augustine 67 – FINAL

Paris 30 @ Mount Pleasant 8 – FINAL

Winnsboro 28 @ Mount Vernon 47 – FINAL

Ore City 34 @ Elysian Fields 63 – FINAL

Daingerfield 28 @ De Kalb 35 – FINAL

Bullard 23 @ Chapel Hill 64 – FINAL

Como-Pickton 26 @ Overton 0 – FINAL

Palestine 56 @ Fairfield 35 – FINAL

Mineola 36 @ Big Sandy 9 – FINAL

West Rusk 62 @ Westwood 36 – FINAL

Pleasant Grove 45 @ Gladewater 0 – FINAL

Eustace 13 @ Groesbeck 28 – FINAL

Liberty-Eylau 38 @ Atlanta 41 – FINAL

Mabank 42 @ Canton 21 – FINAL

Alto 26 @ Garrison 7 – FINAL

Sabine 35 @ Elkhart 12 – FINAL

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