FRIDAY FOOTBALL FEVER: Game scores from Week 4

TYLER, Texas (KETK) – Week 4 is in the books. Check the scores below to see how your home team performed.
Tyler Lee 14 @ Poteet 19 – FINAL
Carlisle 24 @ New Boston 16 – FINAL
Wills Point 17 @ Grace 42 – FINAL
Redwater 52 @ Bishop Gorman 32 – FINAL
Longview 17 @ West Monroe 7 – FINAL
Center 7 @ Henderson 63 – FINAL
Texas High 30 @ Kilgore 14 – FINAL
Rusk 6 @ Spring Hill 34 – FINAL
Grandview 14 @ Malakoff 13 – FINAL
Hawkins 20 @ Linden-Kildare 22 – FINAL
Trinity School of Texas 16 @ Leverett’s Chapel 45 – FINAL
Ferris 29 @ Athens 52 – FINAL
Groveton 41 @ Kerens 14 – FINAL
Trinity 27 @ John Tyler 10 – FINAL
Trinity 24 @ New Waverly 20 – FINAL
Center 7 @ Henderson 63 – FINAL
Timpson 14 @ West Sabine 6 – FINAL
Gilmer 15 @ Carthage 24 – FINAL
Tatum 13 @ Hughes Springs 50 – FINAL
Waskom 25 @ Paul Pewitt 60 – FINAL
Tenaha 14 @ San Augustine 67 – FINAL
Paris 30 @ Mount Pleasant 8 – FINAL
Winnsboro 28 @ Mount Vernon 47 – FINAL
Ore City 34 @ Elysian Fields 63 – FINAL
Daingerfield 28 @ De Kalb 35 – FINAL
Bullard 23 @ Chapel Hill 64 – FINAL
Como-Pickton 26 @ Overton 0 – FINAL
Palestine 56 @ Fairfield 35 – FINAL
Mineola 36 @ Big Sandy 9 – FINAL
West Rusk 62 @ Westwood 36 – FINAL
Pleasant Grove 45 @ Gladewater 0 – FINAL
Eustace 13 @ Groesbeck 28 – FINAL
Liberty-Eylau 38 @ Atlanta 41 – FINAL
Mabank 42 @ Canton 21 – FINAL
Alto 26 @ Garrison 7 – FINAL
Sabine 35 @ Elkhart 12 – FINAL