FFF Week 9 Scores

TYLER, Texas (KETK) - Check out how your team did in week 9 of the high school football season.

Alba-Golden 28 vs. Troup 55 - FINAL

All Saints Episcopal 0 vs. St. John XXIII College Prep 49 - FINAL

Apple Springs 23 vs. Trinidad 49 - FINAL

Atlanta 21 vs. Jefferson 56 - FINAL

Beckville 7 vs. Joaquin 35 - FINAL

Bishop Gorman 28 vs. Grace 30 - FINAL

Boles 19 vs. Rivercrest 63 - FINAL

Brook Hill 39 vs. McKinney Christian 20 - FINAL

Carlisle 47 vs. Union Grove 0 - FINAL

Cayuga 28 vs. Kerens 8 - FINAL

Chapel Hill 0 vs. Henderson 36 - FINAL

Chester 0 vs. Oakwood 52 - FINAL

Commerce 40 vs. Howe 14 - FINAL

Como-Pickton 19 vs. Honey Grove 14 - FINAL

Corrigan-Camden 27 vs. Anderson-Shiro 0 - FINAL

Crockett 38 vs. Elkhart 6 - FINAL

Cushing 8 vs. Alto 27 - FINAL

Daingerfield 18 vs. Waskom 45 - FINAL

De Kalb 15 vs. New Diana 18 - FINAL

Deweyville 6 vs. Groveton 54 - FINAL

Diboll 69 vs. Westwood 0 - FINAL

Elysian Fields 28 vs. Paul Pewitt 29 - FINAL

Eustace 42 vs. A Plus 0 - FINAL

Farmersville 7 vs. Caddo Mills 42 - FINAL

Ford 29 vs. Athens 50 - FINAL

Fruitvale 26 vs. Leverett's Chapel 56 - FINAL

Gilmer 15 vs. Pittsburg 48 - FINAL

Hallsville 37 vs. Jacksonville 30 - FINAL

Harmony 48 vs. Arp 7 - FINAL

Hawkins 14 vs. Big Sandy 44 - FINAL

Hemphill 52 vs. Kountze 7 - FINAL

Huntington 21 vs. Tarkington 14 - FINAL

Hooks 0 vs. Mount Vernon 38 - FINAL

Kemp 47 vs. Life School of Oak Cliff 6 - FINAL

Kilgore 28 vs. Van 35 - FINAL

Leon 57 vs. Cross Roads 0 - FINAL

Liberty-Eylau 28 vs. Pleasant Grove 35 - FINAL

Life School of Waxahachie 45 vs. Mabank 26 - FINAL

Lindale 45 vs. Mount Pleasant 35 - FINAL

Lone Oak 44 vs. Bonham 56 - FINAL

Lovelady 34 vs. West Hardin 6 - FINAL

Lufkin 31 vs. Magnolia West 7 - FINAL

Malakoff 40 vs. James Madison 18 - FINAL

Marshall 40 vs. Nacogdoches 0 - FINAL

McKinney North 25 vs. John Tyler 28 - FINAL

North Mesquite 3 vs. Longview 63 - FINAL

Ore City 56 vs. Queen City 36 - FINAL

Palestine 9 vs. Carthage 40 - FINAL

Pine Tree 43 vs. Whitehouse 45 - FINAL

Quitman 25 vs. Frankston 36 - FINAL

Redwater 0 vs. Hughes Springs 32 - FINAL

Rusk 28 vs. Brownsboro 14 - FINAL

Sabine 10 vs. Mineola 28 - FINAL

San Augustine 42 vs. West Sabine 14 - FINAL

Sanger 20 vs. Paris 49 - FINAL

Shelbyville 20 vs. Hull-Daisetta 7 - FINAL

Shepherd 24 vs. Center 35 - FINAL

Sulphur Springs 21 vs. Greenville 14 - FINAL

Tatum 35 vs. West Rusk 17 - FINAL

Tenaha 42 vs. Garrison 49 - FINAL

Timpson 40 vs. Linden-Kildare 41 - FINAL

Trinity 0 vs. Franklin 75 - FINAL

Tyler Lee 0 vs. Rockwall 59 - FINAL

White Oak 0 vs. Gladewater 49 - FINAL

Wills Point 49 vs. Canton 14 - FINAL

Winona 6 vs. Grand Saline 33 - FINAL