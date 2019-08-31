FRIDAY FOOTBALL FEVER: Week 1 scores

Sports

by:

Posted: / Updated:
FRIDAY FOOTBALL FEVER PIC_1535732976259.png.jpg

TYLER, Texas (KETK) – The Center vs. Tatum game has been postponed until Saturday at 7 p.m. due to weather.

Scores of other games as we have them now are below:

Arkansas 28 @ Liberty-Eylau 12 – HALF

Athens 19 @ Brownsboro 14 – 3Q

Wakeland 17 @ Sulphur Springs 17 – HALF

Mount Pleasant 35 @ Wylie East 24 – 3Q

Chilton @ Cushing –

Ovilla Christian @ Union Hill –

Covenant Christian @ Apple Springs –

Longview 17 @ Lufkin 21 – 4Q

Tyler Lee 14 @ Marshall 0 – 1Q

Horn 23 @ John Tyler 10 – 3Q

Van 34 @ Alvarado 7 – 3Q

Diboll 21 @ Bridge City 0 – HALF

Pine Tree 26 @ Bullard 16 – 2Q

Caddo Mills 42 @ Ford 14 – 4Q

Canton 13 @ Grace 43 – 4Q

Carthage 28 @ Jacksonville 0 – HALF

Chapel Hill 42 @ Crandall 0 – 4Q

Fairfield 34 @ Rusk 20 – 3Q

Hallsville 7 @ Terrell 7 – 3Q

Atlanta 13 @ Gilmer 27 – HALF

Whitehouse 0 @ Henderson 7 – HALF

Kilgore 10 @ Nacogdoches 7 – 4Q

Malakoff 26 @ Teague 14 – 3Q

Como-Pickton @ Grand Saline –

Buffalo @ Crockett –

Elkhart 20 @ Centerville 7 – HALF

Westwood 7 @ Alto 22 – HALF

Corrigan-Camden 10 @ Trinity 12 – HALF

Spring Hill 6 @ Gladewater 29 – HALF

Newton 47 @ Kirbyville 0 – 2Q

Warren 21 @ Huntington 17 – 4Q

Mineola 0 @ Wills Point 2 – 1Q

Connally 20 @ Palestine 20 – HALF

Rains @ Mabank –

Cayuga @ Frost –

Kerns @ Reicher Catholic –

Big Sandy 7 @ San Augustine 70 – FINAL

James Bowie 0 @ Union Grove 22 – HALF

Alba-Golden 32 @ Hawkins 8 – 3Q

Carlisle 3 @ Sabine 17 – 2Q

Beckville 8 @ Shelbyville 28 – 3Q

Harleton @ Queen City –

Hooks 25 @ Linden-Kildare 0 – 2Q

Teneha @ Troup –

Timpson 18 @ Hemphill 24 – 2Q

Groveton 39 @ Lovelady 14 – HALF

Frankston @ West Sabine –

Grapeland 38 @ Milano 9 – 3Q

Cumby 26 @ Quitman 12 – 4Q

Ore City 13 @ Maud 6 – HALF

Mount Enterprise @ Colmesneil –

New Boston 14 @ Paul Pewitt 27 – 4Q

Redwater @ Waskom –

West Rusk 28 @ Arp 6 – HALF

Elysian Fields 14 @ White Oak 0 – 2Q

Winnsboro 20 @ Winona 0 – HALF

De Kalb 28 @ Prairiland 0 – 3Q

Harmony 8 @ New Diana 19 – HALF

Kings Academy Christian @ Trinity School of Texas –

Tyler Heat @ Trinidad –

Commerce 17 @ Edgewood 22 – 4Q

Lone Oak 6 @ Eustace 22 – 3Q

Gunter 8 @ Daingerfield 21 – HALF

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story


Days

Hours

Minutes

Seconds

Trending Right Now

Community Calendar

KETK Twitter & Facebook

KETK NBC