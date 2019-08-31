FRIDAY FOOTBALL FEVER: Week 1 scores

TYLER, Texas (KETK) – The Center vs. Tatum game has been postponed until Saturday at 7 p.m. due to weather.
Scores of other games as we have them now are below:
Arkansas 28 @ Liberty-Eylau 12 – HALF
Athens 19 @ Brownsboro 14 – 3Q
Wakeland 17 @ Sulphur Springs 17 – HALF
Mount Pleasant 35 @ Wylie East 24 – 3Q
Chilton @ Cushing –
Ovilla Christian @ Union Hill –
Covenant Christian @ Apple Springs –
Longview 17 @ Lufkin 21 – 4Q
Tyler Lee 14 @ Marshall 0 – 1Q
Horn 23 @ John Tyler 10 – 3Q
Van 34 @ Alvarado 7 – 3Q
Diboll 21 @ Bridge City 0 – HALF
Pine Tree 26 @ Bullard 16 – 2Q
Caddo Mills 42 @ Ford 14 – 4Q
Canton 13 @ Grace 43 – 4Q
Carthage 28 @ Jacksonville 0 – HALF
Chapel Hill 42 @ Crandall 0 – 4Q
Fairfield 34 @ Rusk 20 – 3Q
Hallsville 7 @ Terrell 7 – 3Q
Atlanta 13 @ Gilmer 27 – HALF
Whitehouse 0 @ Henderson 7 – HALF
Kilgore 10 @ Nacogdoches 7 – 4Q
Malakoff 26 @ Teague 14 – 3Q
Como-Pickton @ Grand Saline –
Buffalo @ Crockett –
Elkhart 20 @ Centerville 7 – HALF
Westwood 7 @ Alto 22 – HALF
Corrigan-Camden 10 @ Trinity 12 – HALF
Spring Hill 6 @ Gladewater 29 – HALF
Newton 47 @ Kirbyville 0 – 2Q
Warren 21 @ Huntington 17 – 4Q
Mineola 0 @ Wills Point 2 – 1Q
Connally 20 @ Palestine 20 – HALF
Rains @ Mabank –
Cayuga @ Frost –
Kerns @ Reicher Catholic –
Big Sandy 7 @ San Augustine 70 – FINAL
James Bowie 0 @ Union Grove 22 – HALF
Alba-Golden 32 @ Hawkins 8 – 3Q
Carlisle 3 @ Sabine 17 – 2Q
Beckville 8 @ Shelbyville 28 – 3Q
Harleton @ Queen City –
Hooks 25 @ Linden-Kildare 0 – 2Q
Teneha @ Troup –
Timpson 18 @ Hemphill 24 – 2Q
Groveton 39 @ Lovelady 14 – HALF
Frankston @ West Sabine –
Grapeland 38 @ Milano 9 – 3Q
Cumby 26 @ Quitman 12 – 4Q
Ore City 13 @ Maud 6 – HALF
Mount Enterprise @ Colmesneil –
New Boston 14 @ Paul Pewitt 27 – 4Q
Redwater @ Waskom –
West Rusk 28 @ Arp 6 – HALF
Elysian Fields 14 @ White Oak 0 – 2Q
Winnsboro 20 @ Winona 0 – HALF
De Kalb 28 @ Prairiland 0 – 3Q
Harmony 8 @ New Diana 19 – HALF
Kings Academy Christian @ Trinity School of Texas –
Tyler Heat @ Trinidad –
Commerce 17 @ Edgewood 22 – 4Q
Lone Oak 6 @ Eustace 22 – 3Q
Gunter 8 @ Daingerfield 21 – HALF