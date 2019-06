Former Sabine ISD teacher arrested for improper relationship with a student

Former Sabine ISD teacher’s aide, Cassie Dowden, 27, was arrested for improper relationship between an educator and student.

The offense allegedly happened on March 1, 2019. The investigation is still underway by Gregg County Sheriff’s Office.

Dowden remains in the Gregg County Jail on a $5,000 bond.

