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Watch FEVER OVERTIME for your Week 5 scores and highlights! FRIDAY FOOTBALL FEVER has all your Week 5 scores and highlights!

FRIDAY FOOTBALL FEVER: Week 5 scores

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TYLER, Texas (KETK) – District play begins tonight for several East Texas schools. Check out the scores here.

A Plus 0 @ All Saints Episcopal 56 – FINAL

Alto 40 @ Corrigan-Camden 15 – FINAL

Arp 65 @ Quitman 6 – FINAL

Bishop Gorman 62 @ Atlas Homeschool 12 – FINAL

Blooming Grove 24 @ Edgewood 55- FINAL

Bullard 35 @ Athens 42 – FINAL

Canton 20 @ Ford 43 – FINAL

Cayuga 20 @ Hubbard 28 – FINAL

Chapel Hill 21 @ Pleasant Grove 63 – FINAL

Crandall 24 @ Palestine 20 – FINAL

Crockett 45 @ Trinity 0 – FINAL

De Kalb 38 @ Queen City 0 – FINAL

Elkhart 34 @ Westwood 13 – FINAL

Elysian Fields 28 @ Daingerfield 70 – FINAL

Ferris 28 @ Mabank 58 – FINAL

Grace 49 @ Center 63 – FINAL

Grand Saline 22 @ Troup 7 – FINAL

Grapeland 42 @ Evadale 12 – FINAL

Groveton 54 @ Centerville 7 – FINAL

Hallsville 7 @ Pine Tree 32 – FINAL

Harleton 21 @ Linden-Kildare 29 – FINAL

Harmony 56 @ Alba-Golden 26 – FINAL

Hawkins 8 @ Como-Pickton 26 – FINAL

Henderson 38 @ Rusk 32 – FINAL

Huntington 0 @ Livingston 56 – FINAL

Jacksonville 14 @ Nacogdoches 49 – FINAL

James Bowie 6 @ Carlisle 45 – FINAL

Kilgore 12 @ Pittsburg 13 – FINAL

Krum 10 @ Wills Point 27 – FINAL

Legacy Christian 20 @ West Sabine 58 – FINAL

Liberty-Eylau 42 @ Argyle 63 – FINAL

Lindale 35 @ Marshall 49 – FINAL

Malakoff 19 @ Spring Hill 9 – FINAL

Mount Pleasant 14 @ Whitehouse 40 – FINAL

New Boston 24 @ Jefferson 42 – FINAL

New Diana 21 @ Waskom 14 – FINAL

Newton 0 @ Gilmer 16 – FINAL

Overton 14 @ Boles 15 – FINAL

Oakwood 14 @ Calvert 47 – FINAL

Overton 8 @ Boles 16 – FINAL

Paris 46 @ Melissa 54 – FINAL

Paul Pewitt 42 @ Ore City 14 – FINAL

Rivercrest 46 @ Maud 0 – FINAL

Rockwall 3 @ Longview 49 – FINAL

San Augustine 49 @ Hemphill 34 – FINAL

Tatum 41 @ White Oak 7 – FINAL

Tenaha 39 @ Timpson 6 – FINAL

Texas High 0 @ John Tyler 16 – FINAL

Trinidad 40 @ Leverett’s Chapel 42 – FINAL

Tyler Lee 39 @ Heath 34 – FINAL

Union Hill 54 @ Campbell 6 – FINAL

Van 35 @ Brownsboro 21 – FINAL

West Rusk 26 @ Mineola 21 – FINAL

Winnsboro 12 @ Gladewater 16 – FINAL

Willis 13 @ Lufkin 42 – FINAL

Winona 14 @ Frankston 17 – FINAL

Wortham 36 @ Cross Roads 20 – FINAL

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