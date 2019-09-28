FRIDAY FOOTBALL FEVER: Week 5 scores

TYLER, Texas (KETK) – District play begins tonight for several East Texas schools. Check out the scores here.
A Plus 0 @ All Saints Episcopal 56 – FINAL
Alto 40 @ Corrigan-Camden 15 – FINAL
Arp 65 @ Quitman 6 – FINAL
Bishop Gorman 62 @ Atlas Homeschool 12 – FINAL
Blooming Grove 24 @ Edgewood 55- FINAL
Bullard 35 @ Athens 42 – FINAL
Canton 20 @ Ford 43 – FINAL
Cayuga 20 @ Hubbard 28 – FINAL
Chapel Hill 21 @ Pleasant Grove 63 – FINAL
Crandall 24 @ Palestine 20 – FINAL
Crockett 45 @ Trinity 0 – FINAL
De Kalb 38 @ Queen City 0 – FINAL
Elkhart 34 @ Westwood 13 – FINAL
Elysian Fields 28 @ Daingerfield 70 – FINAL
Ferris 28 @ Mabank 58 – FINAL
Grace 49 @ Center 63 – FINAL
Grand Saline 22 @ Troup 7 – FINAL
Grapeland 42 @ Evadale 12 – FINAL
Groveton 54 @ Centerville 7 – FINAL
Hallsville 7 @ Pine Tree 32 – FINAL
Harleton 21 @ Linden-Kildare 29 – FINAL
Harmony 56 @ Alba-Golden 26 – FINAL
Hawkins 8 @ Como-Pickton 26 – FINAL
Henderson 38 @ Rusk 32 – FINAL
Huntington 0 @ Livingston 56 – FINAL
Jacksonville 14 @ Nacogdoches 49 – FINAL
James Bowie 6 @ Carlisle 45 – FINAL
Kilgore 12 @ Pittsburg 13 – FINAL
Krum 10 @ Wills Point 27 – FINAL
Legacy Christian 20 @ West Sabine 58 – FINAL
Liberty-Eylau 42 @ Argyle 63 – FINAL
Lindale 35 @ Marshall 49 – FINAL
Malakoff 19 @ Spring Hill 9 – FINAL
Mount Pleasant 14 @ Whitehouse 40 – FINAL
New Boston 24 @ Jefferson 42 – FINAL
New Diana 21 @ Waskom 14 – FINAL
Newton 0 @ Gilmer 16 – FINAL
Overton 14 @ Boles 15 – FINAL
Oakwood 14 @ Calvert 47 – FINAL
Overton 8 @ Boles 16 – FINAL
Paris 46 @ Melissa 54 – FINAL
Paul Pewitt 42 @ Ore City 14 – FINAL
Rivercrest 46 @ Maud 0 – FINAL
Rockwall 3 @ Longview 49 – FINAL
San Augustine 49 @ Hemphill 34 – FINAL
Tatum 41 @ White Oak 7 – FINAL
Tenaha 39 @ Timpson 6 – FINAL
Texas High 0 @ John Tyler 16 – FINAL
Trinidad 40 @ Leverett’s Chapel 42 – FINAL
Tyler Lee 39 @ Heath 34 – FINAL
Union Hill 54 @ Campbell 6 – FINAL
Van 35 @ Brownsboro 21 – FINAL
West Rusk 26 @ Mineola 21 – FINAL
Winnsboro 12 @ Gladewater 16 – FINAL
Willis 13 @ Lufkin 42 – FINAL
Winona 14 @ Frankston 17 – FINAL
Wortham 36 @ Cross Roads 20 – FINAL