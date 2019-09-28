FRIDAY FOOTBALL FEVER: Week 5 scores

BIG BEND RANCH STATE PARK, TEXAS (Border Report) -- Rafting guide Anna Cole Rickman, 23, makes her living on the waters of the Rio Grande.

She has given boat tours in almost every state and said she learned to row at age two in her home state of Georgia. This particular stretch of the Rio Grande is one of her favorites, she said, as she rowed for four hours down the river on Friday, leading a boat tour of tourists.