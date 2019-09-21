FRIDAY FOOTBALL FEVER: Game scores from Week 4

WASHINGTON (AP) — The Pentagon on Friday announced it will deploy additional U.S. troops and missile defense equipment to Saudi Arabia and the United Arab Emirates, as President Donald Trump has at least for now put off any immediate military strike on Iran in response to the attack on the Saudi oil industry.

Defense Secretary Mark Esper told Pentagon reporters this is a first step to beef up security and he would not rule out additional moves down the road. Gen. Joseph Dunford, chairman of the Joint Chiefs of Staff, said more details about the deployment will be determined in the coming days, but it would not involve thousands of U.S. troops.