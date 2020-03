East Texas Food Bank to help those hit by COVID-19 with emergency food assistance

TYLER, TEXAS – In addition to its year-round work to help fill the meal gap for the one in five East Texans who are facing hunger, the East Texas Food Bank is working with its more than 200 partners to provide emergency food assistance during COVID-19, otherwise known as coronavirus.

The Texas Department of Agriculture got waivers approved from the United States Department of Agriculture so that school districts can serve meals to students during extended breaks or closures because of COVID-19. While school districts must decide to enact the waivers, ETFB is ready to provide additional assistance to families during the pandemic.

In partnership with Tyler Independent School District, which is serving free curb-side meals to students during the Community Mitigation Period through March 20, ETFB will be distributing free emergency food assistance boxes.

The emergency food boxes will be distributed by ETFB staff, with support of Mentoring Alliance volunteers. As cars arrive on-site to receive curb-side meals from select TISD schools, each household will also receive a box of non-perishable food items and (pending availability) produce items.

­During March 16-20, in coordination with the TISD curb-side meals, the ETFB food box distribution schedule is as follows:

Monday, Wednesday, Friday: 11:00 a.m. to 1:00 p.m. at Boulter, Caldwell and Griffin Elementary Schools.

Tuesday, Thursday, Friday: 11:00 a.m. to 1:00 p.m. at Hubbard, Moore and Three Lakes Middle Schools.

Any family seeking food assistance during the COVID-19 pandemic can visit www.EastTexasFoodBank.org and click “find food” to get information on the nearest food pantries.

East Texas Food Bank responderá a COVID-19 con cajas de asistencia alimentaria de emergencia

Tyler, TEXAS – Además de su trabajo durante el año ayudando a uno de cada cinco gente del este de Texas que enfrentan hambre, el East Texas Food Bank está trabajando con sus más de 200 socios para proporcionar asistencia alimentaria de emergencia durante COVID-19, también conocido como coronavirus.

El Departamento de Agricultura de Texas obtuvo la aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para que los distritos escolares puedan servir comidas a los estudiantes durante los descansos o cierres prolongados debido a COVID-19. Si los distritos escolares deben decidir promulgar las exenciones, ETFB está listo para proporcionar asistencia adicional a las familias durante la pandemia.

En asociación con el Distrito Escolar Independiente de Tyler, que sirve comidas gratuitas a los estudiantes durante el Período de Mitigación de la Comunidad hasta el 20 de marzo, ETFB distribuirá cajas gratuitas de asistencia alimentaria de emergencia.

Las cajas de alimentos de emergencia serán distribuidas por la gente de ETFB, con el apoyo de voluntarios de Mentoring Alliance. Cuando los autos llegen a recibir comidas a la banqueta de escuelas seleccionadas de TISD, cada hogar también recibirá una caja de alimentos no perecederos y (disponibilidad pendiente) frutas.

Durante el 16 y 20 de marzo, en coordinación con las comidas de TISD, el horario de distribución de la caja de alimentos ETFB es el siguiente:

Lunes, miércoles y viernes: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en las escuelas primarias Boulter, Caldwell y Griffin.

Martes, jueves y viernes: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en las escuelas intermedias Hubbard, Moore y Three Lakes.

Cualquier familia que busque asistencia alimentaria durante la pandemia de COVID-19 puede visitar www.EastTexasFoodBank.org y hacer clic en “find food” para obtener información sobre las despensas de comida más cercanas.